Bari, “cumulo di amianto tra i rifiuti”: la denuncia dal San Paolo

"Nessuno interviene"

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 10:30
568845431_10235989402947119_1372731294840120739_n
  • 48 sec
“Cumulo di amianto tra i rifiuti”. La denuncia arriva dal San Paolo dove, secondo quanto segnalato da un cittadino, si sarebbe consumato l’ennesimo “atto di inciviltà” per mano di ignoti che avrebbero gettato nei pressi del deposito Aqp, in strada del Torrente, rifiuti che potrebbero contenere amianto. Una pratica, quella di gettare rifiuti nelle strade limitrofe che a Bari, in particolare nelle periferie, sembra non arrestare la sua corsa neanche nonostante la stretta del Comune che sta incrementando i controlli. “Qualcuno intervenga – denuncia il cittadino rivolgendosi ai consiglieri municipali – “segnalate, per favore”, conclude.

Foto Facebook

