Bando per i posteggi nei mercati cittadini: pubblicato l’avviso del Comune di Bari

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è online sul sito istituzionale del Comune il bando relativo al 2° semestre 2025 per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati cittadini e dei posteggi isolati, ricadenti sia sul territorio dei Municipi sia sul Demanio marittimo.

La durata della concessione prevista per i mercati giornalieri e settimanali è di 10 anni, quella per i posteggi isolati di 7 anni. Di seguito l’elenco dei mercati coperti giornalieri:

“Madonna del Carmelo” in corso Mazzini

“Immacolata dei Pescatori” in piazza Roma

“San Girolamo” in via San Girolamo

“San Filippo Neri” in via Vaccarella

“Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio

“Sant’Antonio” in piazza Balenzano

“San Pio da Pietralcina” in via Caldarola

“Santa Scolastica” in via G. Modugno

“San Marcello” in via Fortunato

“Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore

“Santa Chiara” in via Aristosseno

cui si aggiungono i mercati scoperti settimanali:

del martedì, a San Girolamo

del venerdì, in via De Ribera.

I posteggi isolati da assegnare in concessione, invece, sono complessivamente 40, di cui 5 nel territorio del Municipio I, 8 nel territorio del Municipio II, 12 nel territorio del Municipio III, 13 nel territorio del Municipio IV e 2 nel territorio del Municipio V. Sono 3 i posteggi liberi sul Demanio marittimo, ubicati nel Municipio I eIII.

Possono partecipare al bando le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative regolarmente costitute, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale nonché le associazioni onlus, fondazioni ed enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica.

Il requisito professionale, necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma www.autorizzo.com, entro le ore 12 del prossimo 22 dicembre.

In data 22 gennaio 2026 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica Commercio, imprese e Demanio marittimo. Contro la graduatoria sarà possibile presentare osservazioni e/o documentazioni integrative entro il 19 febbraio 2026, esclusivamente tramite la piattaforma www.autorizzo.com.

In data 27 febbraio 2026 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione e dell’elenco delle domande inaccoglibili e archiviate. La graduatoria sarà anche trasmessa all’indirizzo PEC specificatamente indicato nella domanda di partecipazione. La pubblicazione della graduatorie e l’invio delle stesse tramite PEC, equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori.