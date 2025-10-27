Bari, il Comitato Paralimpico Regionale trova casa: avrà una sede in città

È stato firmato oggi l’atto di concessione che assegna al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Puglia un locale comunale in via Gino Strada 12, nel quartiere San Pasquale. L’immobile, di proprietà del Comune di Bari, diventa così la nuova sede ufficiale del movimento paralimpico regionale.

L’accordo, frutto dell’istruttoria condotta dal Settore Gestione Patrimonio e Inventari, prevede una locazione di sei anni, rinnovabile, a un canone agevolato con riduzione del 70%, come previsto dal regolamento comunale per gli enti che operano nel campo del volontariato, delle politiche sociali e dei servizi alla persona.

La richiesta era stata avanzata lo scorso aprile dal CIP, che aveva manifestato la volontà di trasferire la propria sede nel capoluogo per renderla “un punto di riferimento centrale e accessibile per federazioni, atleti e società del movimento paralimpico pugliese”. Dopo una serie di sopralluoghi congiunti, il Comitato ha individuato nel locale di via Gino Strada – circa 40 metri quadrati al piano terra, facilmente raggiungibile e privo di barriere architettoniche – la sede ideale per la propria attività.

Alla scadenza dei sei anni, in assenza di disdetta, l’accordo sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata. L’immobile sarà destinato esclusivamente a sede del Comitato Regionale CIP Puglia, segnando un passo importante nel radicamento del movimento paralimpico nel territorio barese e in tutta la regione.