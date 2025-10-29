Bari, Leccese incontra gli studenti del “Marconi-Hack”

Un nuovo passo avanti per l’Istituto “Marconi-Hack” di Bari: quest’oggi gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il Sindaco della Città Metropolitana, Vito Leccese, per fare il punto sui lavori in corso e sulle soluzioni temporanee messe a disposizione durante il periodo di ristrutturazione della scuola. L’incontro si è svolto con la partecipazione della dirigente scolastica, Rosanna Brucoli﻿ e dei rappresentanti d’istituto, che hanno portato all’attenzione del primo cittadino dubbi, osservazioni e richieste dei loro compagni.

Leccese ha illustrato le novità principali: la sede temporanea di via Re David è stata completata e adeguata per ospitare gli studenti, con tutti i requisiti di sicurezza richiesti, incluso il Certificato di Prevenzione Incendi. Restano solo pochi adempimenti burocratici prima che l’immobile possa essere ufficialmente consegnato e aperto al personale e agli studenti. Per garantire trasparenza e partecipazione, è stato inoltre programmato un sopralluogo congiunto alla struttura, previsto già per la prossima settimana, durante il quale saranno coinvolti anche i ragazzi.

“Il Marconi-Hack rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità – ha commentato il Sindaco – e il nostro impegno è volto a restituire agli studenti una scuola sicura, moderna e funzionale. I lavori su via Re David, realizzati in tempi molto rapidi, sono un segnale concreto dell’attenzione che riserviamo a chi studia e alle loro famiglie. È stato importante ascoltare le osservazioni dei rappresentanti d’istituto, che hanno dimostrato grande senso civico, consapevoli che i sacrifici di oggi porteranno a una struttura migliore domani”.

Gli studenti hanno riconosciuto l’impegno dell’amministrazione nel cercare soluzioni rapide e adeguate, pur sottolineando le difficoltà che la comunità scolastica sta affrontando in questo periodo di transizione. Intanto, nella sede centrale dell’istituto proseguono i lavori di riqualificazione del valore di oltre 8 milioni di euro: il progetto prevede adeguamento sismico, rifacimento degli impianti tecnologici, sostituzione degli infissi, ristrutturazione dei servizi igienici e messa in sicurezza complessiva dell’edificio. Al termine degli interventi, la scuola potrà contare su spazi didattici più moderni, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, offrendo agli studenti un ambiente più accogliente e funzionale.