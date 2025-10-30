Bari, dieci strade pronte a rinascere con il progetto “Strade Vive”

Bari prova a ridare vita alle sue strade commerciali, partendo dai negozi di quartiere e dalle energie dei cittadini. Con il progetto “Strade Vive”, dieci aree della città si preparano a trasformarsi in laboratori urbani di creatività, collaborazione e rigenerazione. È il risultato del bando promosso dal programma d_Bari, pensato per sostenere l’economia di prossimità e rafforzare il legame tra commercio e comunità.

Dopo la fase di valutazione, sono dieci i progetti selezionati tra le quindici candidature arrivate da diverse zone della città. In totale, saranno coinvolte 63 attività commerciali, pronte a mettersi insieme per rendere più vivibili, accoglienti e attrattive le vie dove operano. Ogni progetto potrà contare su un contributo comunale fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 60mila euro, e avrà 18 mesi di tempo per realizzare le proprie iniziative.

Le “strade vive” attraversano Bari da nord a sud: via De Ruggiero a San Pasquale, viale Salandra a Picone, strada Palazzo di Città nel cuore della Città Vecchia, via Melo, via Argiro e via Roberto da Bari nel quartiere Murat, corso Sonnino e le vie Mameli e Serena a Madonnella, fino al lungomare di San Girolamo e corso Vittorio Veneto a Palese.

I progetti non si limitano a interventi estetici o promozionali, ma puntano a ridisegnare il rapporto tra commercio, cittadini e spazi urbani. Ci sono idee che mescolano arte e rigenerazione, come “Il marciapiede magico di via De Ruggiero”, dove bambini, famiglie e artisti locali trasformeranno un tratto di marciapiede in un piccolo spazio creativo di comunità. Altre iniziative guardano alla tecnologia e ai nuovi servizi, come “Picone Smart Social”, che prevede wi-fi gratuito, filodiffusione, murales e defibrillatori lungo viale Salandra, o “Vivargiro”, che trasformerà via Argiro in un centro commerciale a cielo aperto, con piattaforma online e fidelity card condivisa.

C’è anche chi scommette sulla storia e sull’identità, come i commercianti di strada Palazzo di Città con “IncontriAmo San Nicola”, un progetto che racconta la devozione barese attraverso eventi, visite guidate e un docufilm dedicato alle botteghe del borgo antico. A Madonnella, invece, “La Via dei Colori” e “Madonnella District” porteranno luce, musica e decorazioni nelle strade del quartiere, tra arte urbana, eventi stagionali e nuove forme di comunicazione digitale.

A Palese, il progetto “Palese vive n’bacc al mar” vuole restituire centralità al rapporto con il mare, mentre “San Girolamo Bay” punta a valorizzare il nuovo waterfront come spazio di socialità e sport.

Nei prossimi giorni, le associazioni selezionate firmeranno gli accordi con il Comune per l’avvio delle attività, seguite da un monitoraggio costante e dal supporto tecnico degli uffici comunali.

