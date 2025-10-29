MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
Notte di Halloween a Bari: l’Amtab predispone un piano speciale

Obiettivo: prevenire episodi spiacevoli

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Ottobre 2025 - 19:36
Foto Facebook Decaro
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

Paura sì, ma solo per scherzo. In vista della notte di Halloween, l’AMTAB ha predisposto un piano speciale per garantire sicurezza e regolarità al servizio di trasporto pubblico tra il pomeriggio del 31 ottobre e le prime ore del 1° novembre. Nessuna sospensione, dunque: i bus circoleranno secondo il normale programma, ma con un’attenzione particolare alla vigilanza e al controllo del territorio.

L’azienda ha fatto sapere di aver partecipato ai tavoli tecnici organizzati in Prefettura e in Questura insieme alle altre istituzioni coinvolte, ricevendo ampie rassicurazioni sulla presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate della città. L’obiettivo è quello di prevenire episodi spiacevoli, come danneggiamenti o atti vandalici ai danni dei mezzi, degli autisti o dei passeggeri, che negli ultimi anni non sono mancati durante la notte delle streghe.

Il servizio, quindi, proseguirà regolarmente, ma non si escludono possibili rallentamenti o variazioni temporanee, soprattutto per le linee che attraversano le aree più animate o soggette a chiusure momentanee del traffico. AMTAB invita l’utenza alla pazienza e alla collaborazione, ricordando che eventuali disagi non dipendono dalla volontà dell’azienda ma da circostanze legate alla sicurezza e all’ordine pubblico.﻿

