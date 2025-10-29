Bari, arriva a “DesTEENazione” con un nuovo spazio per adolescenti

Bari si prepara a offrire ai suoi giovani un nuovo luogo dove crescere, sperimentare e sentirsi parte attiva della comunità. Grazie al finanziamento ottenuto dal bando nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziato dai fondi europei FSE+ e FESR, la città potrà realizzare uno Spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti, pensato come punto di riferimento per la socialità, l’apprendimento e l’inclusione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e stimolante, dove ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni possano sviluppare autonomia, capacità relazionali e competenze digitali, partecipando a laboratori esperienziali, attività di gruppo e percorsi formativi sulle soft skills. Non si tratta soltanto di offrire un luogo fisico, ma di costruire un progetto integrato in grado di contrastare isolamento e disagio, promuovendo il benessere e la partecipazione attiva dei più giovani.

A Bari, lo Spazio “DesTEENazione” prenderà forma all’interno di un appartamento di circa 300 mq in via Carrante 13, attualmente in fase di riqualificazione e riorganizzazione per ospitare tutte le attività progettuali della durata di tre anni. Il progetto cittadino si è classificato al secondo posto nella graduatoria regionale, con un finanziamento di oltre 3,3 milioni di euro, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel favorire politiche di inclusione e sostegno alle nuove generazioni.

La presentazione del progetto ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune, dirigenti scolastici e docenti di alcune scuole superiori coinvolte nei percorsi Get Up, oltre alla tutor nazionale del progetto, collegata da remoto. Durante l’incontro è stato sottolineato come lo Spazio non sarà solo un luogo educativo, ma un ambiente aperto e accessibile, in cui i ragazzi possano esplorare i propri interessi, riconoscere talenti e risorse personali e sentirsi parte di un percorso condiviso di crescita.

In tutto il Paese, il progetto “DesTEENazione” ha già finanziato 92 spazi simili, che combinano servizi educativi, attività socio-culturali e percorsi di prevenzione, rafforzando la Garanzia Infanzia e rispondendo alle esigenze dei giovani con interventi concreti. Quello di Bari si inserisce in questa strategia nazionale, diventando un punto di riferimento per il benessere giovanile e per la promozione di una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.﻿