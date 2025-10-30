GIOVEDì, 30 OTTOBRE 2025
Palese, intervento urgente sull’area mercatale abbandonata di Via Del Turco

Il sindaco Leccese ordina la messa in sicurezza della struttura mai entrata in funzione

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Ottobre 2025 - 18:53
A più di vent’anni dalla sua costruzione, l’area mercatale di via Leonardo Del Turco a Palese torna al centro dell’attenzione. Realizzata agli inizi degli anni Duemila e mai entrata realmente in funzione, la struttura in acciaio versa oggi in condizioni di abbandono, tra rifiuti, sterpaglie e parti deteriorate. Una situazione che ha spinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, a firmare un’ordinanza urgente per garantirne la messa in sicurezza.

L’intervento, disposto a tutela della pubblica incolumità, prevede la rimozione immediata delle componenti ammalorate e una pulizia straordinaria dell’area, che sarà effettuata da AMIU Puglia nelle prossime ore. Parallelamente, gli uffici tecnici comunali dovranno valutare se procedere con lo smantellamento completo della struttura o con una sua riqualificazione per un diverso utilizzo.

“Diversi cittadini mi hanno segnalato la condizione di degrado in cui versa quell’area, da troppo tempo abbandonata – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Interverremo subito per garantire la sicurezza, ma ho anche chiesto agli uffici di individuare una soluzione definitiva che restituisca decoro e utilità a quello spazio di quartiere”.

La vicenda della struttura di via Del Turco rappresenta uno dei tanti esempi di opere mai utilizzate che punteggiano il territorio cittadino. L’amministrazione comunale punta ora a chiudere una pagina rimasta sospesa per oltre vent’anni, restituendo ai residenti un luogo sicuro e, si spera, finalmente funzionale.﻿

