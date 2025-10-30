Bari lancia la “San Nicola Experience” tra quartieri e tradizione

A Bari sta per prendere forma un percorso turistico unico nel suo genere, che mira a far vivere la città attraverso la storia e la devozione legata a San Nicola. Il progetto, promosso dal Municipio I, punta a trasformare i quartieri in un vero e proprio itinerario esperienziale, capace di raccontare in modo originale il legame tra la città e il Santo, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza culturale e partecipativa.

L’iniziativa, denominata “San Nicola Experience”, non sarà solo una passeggiata tra luoghi simbolici: chi parteciperà potrà scoprire angoli della città legati al culto del Santo attraverso percorsi guidati, attività interattive e laboratori pensati per tutte le età. Al centro del progetto ci sarà la creazione di una mappa in versione cartacea e digitale, disponibile anche sui profili social dedicati, che indicherà i punti di interesse nei diversi quartieri, permettendo a chiunque di seguire l’itinerario in autonomia o di partecipare agli eventi organizzati.

Due momenti clou caratterizzeranno l’esperienza: il 5 dicembre in piazza Mercantile e l’8 dicembre in piazza Redentore, in occasione della tradizionale narrazione della traslazione delle ossa di San Nicola da Myra a Bari. Saranno giornate ricche di eventi che uniscono la storia alla cultura, favorendo incontri tra comunità, religioni e popoli diversi e rafforzando il senso di appartenenza e inclusione interculturale.

Ogni tappa del percorso sarà animata da associazioni locali, parrocchie, scuole e realtà private, che parteciperanno con mercatini, laboratori, momenti di riflessione e socializzazione. L’obiettivo è far vivere il Santo non solo come simbolo religioso, ma come elemento che unisce la città, stimolando curiosità e interesse per la storia, l’arte e le tradizioni locali.

Le attività avranno una durata complessiva di sei mesi e il soggetto aggiudicatario riceverà un contributo fino a 20mila euro, pari all’80% dei costi della manifestazione. La scadenza per partecipare alla selezione è fissata alle 23:59 del 13 novembre 2025, e possono candidarsi enti attivi nel campo dello sport e del turismo, come previsto dal regolamento comunale.﻿