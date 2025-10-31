Bari e la piaga dei parcheggiatori abusivi: “Alcuni quartieri sono ostaggio”

Nessuna pace a Bari per i cittadini che continuano a essere ostaggio dei parcheggiatori abusivi. Tante le segnalazioni quotidiane da diversi quartieri dove, evidenziano i cittadini “siamo ostaggio”. L’ultima arriva dal quartiere San Pasquale, in particolare nella zona dell’Eurospin dove la vasta area di sosta di via Samuel Friedrich Hahneman è attanagliata dalla piaga del fenomeno. Così come si vede nella foto inviata alla nostra redazione da un lettore, una volta parcheggiata la propria auto, si è subito “assaliti” dai parcheggiatori abusivi che ottengono denaro, molte volte senza neanche chiederlo, grazie al silenzio velato che si cela dietro il timore delle conseguenze. Un fenomeno che prosegue nonostante i controlli serrati da parte dell’amministrazione che sta cercando di arginare la problematica. Così come accaduto a San Pasquale, dopo brevi pause, i furbetti del parcheggio ritornano a fare “il loro lavoro”, contando sulla pelle e sulle paure dei cittadini.