Halloween, maxi sequestro tra Bari e Bat: oltre mille prodotti pericolosi tolti dal mercato

L'esito dei controlli a tappeto effettuati dal Nas dei Carabinieri

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Ottobre 2025 - 10:42
halloween carabinieri
  • 33 sec

Controlli a tappeto del Nas dei Carabinieri di Bari in vista di Halloween. Nel mirino dei militari sono finiti costumi, maschere, giocattoli e decorazioni privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. L’operazione, condotta nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, ha portato al sequestro di oltre mille articoli potenzialmente pericolosi per la salute, per un valore commerciale di circa 3.000 euro.

I controlli hanno interessato diversi esercizi commerciali, tre dei quali sono risultati irregolari: sugli scaffali erano esposti prodotti destinati ai bambini senza marchiatura CE, indicazioni d’uso, avvertenze di sicurezza e dati identificativi del produttore. Ai titolari e agli importatori sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 13mila euro. Secondo gli investigatori, l’utilizzo di questi articoli avrebbe potuto comportare rischi per la salute, come reazioni allergiche, irritazioni cutanee o, nel caso dei più piccoli, ingestione accidentale di materiali tossici o non certificati. L’operazione rientra nel piano nazionale di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in occasione delle festività di Halloween, con l’obiettivo di proteggere i consumatori – soprattutto i bambini – da prodotti non conformi o potenzialmente dannosi.

