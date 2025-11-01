SABATO, 01 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,792 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,792 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, perde la vita per soccorrere un automobilista: tragedia sulla statale

Aveva solo 25 anni

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Novembre 2025 - 08:13
ambulanze_12
  • 49 sec

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all’altezza di Bari-Palese. La vittima è un 25enne che, secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito e ucciso da un’auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona rimasta ferita è un amico della vittima che il personale del 118 ha trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Non è chiaro se il conducente dell’auto che ha travolto la vittima si sia fermato a prestare soccorso. Indagini sono in corso.

 

foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Rubriche , Turismo

Turismo, dal centro storico alle maschere:...

Dal centro storico alle maschere, per il suo carnevale. Oggi siamo...
- 1 Novembre 2025
Primo Piano

Bari, nottata da incubo per l’Amtab:...

Nottata da incubo per gli autisti e per gli utenti dell'Amtab....
- 1 Novembre 2025
Attualità

Giornata della Trasparenza, apre al pubblico...

In occasione della Giornata della Trasparenza, il Palazzo storico del Comando Scuole dell'Aeronautica...
- 1 Novembre 2025
Cronaca

Bari, incidente auto sulla strada provinciale...

Incidente sulla strada provinciale 231 poco prima del﻿lo svincolo della tangenziale...
- 1 Novembre 2025