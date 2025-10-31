VENERDì, 31 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,782 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,782 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, teppisti di Halloween: sassi contro due autobus

Ieri sassi lanciati contro bus

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Ottobre 2025 - 18:42
danni bus
  • 41 sec

I primi danni ai bus in occasione di Halloween si sono registrati ieri sera, verso le 22 su due linee dell’Amtab, in prossimità del Polivalente di Japigia. Qualcuno ha lanciato sassi contro i mezzi frantumando i vetri. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento per gli autisti e una passeggera presente a bordo.

L’Amtab ha chiesto e ottenuto comunque un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e ha attivato anche una linea diretta con una società di vigilanza privata.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Chirurgia mininvasiva del disco vertebrale: nuove...

Il mal di schiena è tra i disturbi più diffusi nella popolazione generale...
- 31 Ottobre 2025
Cronaca

Trovati resti di un corpo nel...

I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono...
- 31 Ottobre 2025
Attualità

Scoperta una nuova forma di ghiaccio,...

Una nuova e insolita forma di ghiaccio d’acqua, capace di solidificarsi...
- 31 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, teppisti di Halloween: sassi contro...

I primi danni ai bus in occasione di Halloween si sono...
- 31 Ottobre 2025