Bari, teppisti di Halloween: sassi contro due autobus

I primi danni ai bus in occasione di Halloween si sono registrati ieri sera, verso le 22 su due linee dell’Amtab, in prossimità del Polivalente di Japigia. Qualcuno ha lanciato sassi contro i mezzi frantumando i vetri. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento per gli autisti e una passeggera presente a bordo.

L’Amtab ha chiesto e ottenuto comunque un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e ha attivato anche una linea diretta con una società di vigilanza privata.