Autunno in Puglia, tra natura e avventura da vivere

L’autunno in Puglia è una stagione che regala emozioni autentiche, tra colori caldi, profumi intensi e paesaggi che sembrano dipinti. Se vivi a Bari o nei dintorni, hai l’opportunità di esplorare luoghi incantevoli e partecipare a esperienze uniche. Ecco alcune idee per vivere appieno questa stagione.

Passeggiate tra i boschi delle Murge

Le Murge, con i loro paesaggi carsici e i sentieri immersi nella natura, offrono percorsi ideali per passeggiate autunnali. La Foresta Mercadante, situata nel cuore del Parco dell’Alta Murgia, è un luogo perfetto per camminare tra pini d’Aleppo e cipressi, respirando l’aria fresca e godendo dei colori caldi dell’autunno. Percorsi come quello ciclabile Santeramo – Foresta Mercadante, lungo circa 27 km, sono adatti a tutti e permettono di immergersi nella bellezza del paesaggio.

Alla ricerca di castagne e tartufi

L’autunno è anche il periodo della raccolta delle castagne. Nel Gargano, in particolare a San Giovanni Rotondo, è possibile partecipare a escursioni guidate per raccogliere questi frutti tipici e gustarli in compagnia. Inoltre, il territorio garganico è famoso per la presenza del pregiato tartufo bianco del Serrapotamo, un’eccellenza gastronomica da scoprire.

Vola sopra Monopoli

Per chi cerca un’esperienza più avventurosa, il volo in parapendio biposto a Monopoli è un’opportunità imperdibile. Sospesi tra cielo e terra, si sorvola la splendida costa adriatica e la piana degli ulivi monumentali, vivendo un’emozione unica e indimenticabile.

Esplora la Valle d’Itria

La Valle d’Itria, con i suoi trulli e borghi caratteristici, è un luogo ideale per passeggiate autunnali. Percorsi come quello tra Locorotondo e Ceglie Messapica offrono la possibilità di camminare tra vigneti, ulivi secolari e boschi, godendo dei colori e dei profumi dell’autunno.

Visita Castel del Monte

Castel del Monte, patrimonio dell’umanità UNESCO, è una meta affascinante da visitare in autunno. Oltre alla visita del castello, è possibile partecipare a escursioni guidate nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, scoprendo sentieri panoramici e paesaggi mozzafiato.

L’autunno in Puglia offre una varietà di esperienze che uniscono natura, avventura e tradizioni. Dalle passeggiate nei boschi delle Murge alle escursioni gastronomiche nel Gargano, dalle emozioni del volo in parapendio a Monopoli alla scoperta dei borghi della Valle d’Itria, fino alla visita di Castel del Monte, ogni angolo della regione ha qualcosa di speciale da offrire. Approfitta di queste giornate miti per vivere la Puglia in un modo autentico e coinvolgente.