Bari, a San Girolamo tutti pazzi per la passeggiata a cavallo. “Ci vorrebbero tante iniziative come queste”

Una passeggiata a cavallo che a Bari ha lasciato tutti senza fiato, soprattutto gli abitanti del quartiere san Girolamo. Complice anche la bella giornata e il mare azzurro la foto dell’evento infatti ha suscitato grande interesse. Andare a cavallo sulla spiaggia è una di quelle esperienze che ti consente di cavalcare libero nella natura, godendoti il suo spettacolo.

E così numerosi i baresi che hanno voluto commentare l’attività che regala emozioni non solo a chi è appassionato di cavalli, ma anche a chi semplicemente è in cerca di un modo diverso per connetterti con la natura. Nel quartiere, dice quindi una signora sulla pagina Facebook Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi, “Servono proprio queste attività”, “Stupendo”, dice un’altra. “Finalmente oltre a sport acquatici anche equitazione”.

foto Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi