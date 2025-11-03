Bari, calcinacci dal ponte Garibaldi. “Strade dissestate ovunque. Situazione ormai inaccettabile”

Con una ordinanza l’amministrazione comunale ha limitato il traffico sul ponte Garibaldi a causa della caduta di alcuni calcinacci. Ma per l’associazione no profit Sos città: “E’ solo l’ultimo campanello d’allarme di una situazione ormai inaccettabile. Non si tratta di un caso isolato: anche il ponte di via Omodeo presenta gravi segni di dissesto, come il cratere apertosi sul marciapiede e più volte segnalato”.

“E non finisce qui – precisa Sos città – Marciapiedi rotti, buche ovunque, strade dissestate… insomma, la manutenzione ordinaria in questa città sembra essere sparita dai radar. È davvero assurdo dover constatare che per questa Amministrazione sia più importante realizzare piste ciclabili inutili o accendere con largo anticipo le luci di Natale, anziché garantire ciò che conta davvero: la sicurezza dei cittadini”.

Pertanto Sos citta chiede “interventi immediati e un serio piano di manutenzione per ponti, strade e marciapiedi. Perché la sicurezza non è un optional e non può essere rimandata”