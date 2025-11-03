Bari, anziano investito sul lungomare: è grave

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari, nei pressi di Largo Adua. Un uomo di 70 anni è stato investito mentre attraversava la carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale per i rilievi. L’anziano è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso, dove si trova ora in prognosi riservata. Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato per prestare soccorso. Il mezzo è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio