Bari, anziano investito sul lungomare: è grave

Trasportato in codice rosso in ospedale

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 19:52
ambulanza 118
  • 44 sec

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari, nei pressi di Largo Adua. Un uomo di 70 anni è stato investito mentre attraversava la carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale per i rilievi. L’anziano è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso, dove si trova ora in prognosi riservata. Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato per prestare soccorso. Il mezzo è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio

