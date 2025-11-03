Noicattaro, fiamme nella periferia: distrutti i mezzi di un’azienda rifiuti

Un vasto incendio ha devastato nel tardo pomeriggio un’azienda di raccolta rifiuti alla periferia di Noicattaro, provocando la distruzione di una decina di autocarri. Le fiamme, divampate intorno alle 18.30, si sono propagate rapidamente tra i mezzi parcheggiati all’interno del piazzale, alimentate dal gas di cui erano dotati i piccoli camion destinati al servizio porta a porta, oltre che da un veicolo elettrico.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari, con due autobotti e un funzionario per il coordinamento delle operazioni. Nonostante l’impegno dei soccorritori e la pioggia intensa che ha in parte contribuito a raffreddare l’area, i mezzi sono andati completamente distrutti.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre strutture o depositi vicini. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate: saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine del rogo, che ha comunque causato ingenti danni materiali all’azienda.

Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. Solo tanta paura e un denso fumo visibile anche a distanza, che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, preoccupati per la colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo poco prima del tramonto.﻿