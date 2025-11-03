Taranto, tragico scontro sulla statale 100: due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 16, lungo la strada statale 100, all’altezza della frazione di San Basilio di Mottola, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Doblò, diretta verso Bari, si è scontrata frontalmente con un autocarro con semirimorchio che trasportava macchine per il movimento terra. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai due occupanti dell’auto, deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Foto repertorio