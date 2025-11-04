MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Taranto, ritrovato dopo ore l’anziano scomparso nei boschi

Si era allontanato per cercare funghi

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 10:00
ambulanza-notte
  • 15 sec

È stato ritrovato dopo ore di ricerche l’uomo di 82 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri nei boschi della zona Monti del Duca, a Martina Franca (Taranto). L’anziano, che si era allontanato per cercare funghi, è stato rintracciato nella tarda serata e, nonostante la stanchezza, è apparso in buone condizioni di salute.

Le operazioni di ricerca, scattate subito dopo la segnalazione della scomparsa, hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Polizia, unità cinofile del Servizio Emergenza Radio (Ser), volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana, del gruppo San Giuseppe, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e del Wwf. Le squadre hanno battuto per ore la fitta zona boscosa, con il supporto di un elicottero decollato da Gioia del Colle e dotato di telecamera termica. L’uomo è stato localizzato poco dopo le 20, mettendo fine a una lunga giornata di apprensione per familiari e soccorritori.

Foto repertorio

