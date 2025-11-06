Spezia – Bari, il pre-gara: storia, statistiche e curiosità

Parola d’ordine: continuità di risultati, magari accompagnata da prestazioni più convincenti sul piano del gioco e dell’organizzazione tattica. Con questi auspici, il Bari di Fabio Caserta è volato in Liguria, dove domani sera affronterà lo Spezia del neo tecnico Roberto Donadoni, subentrato all’esonerato Luca D’Angelo. La formazione ligure è reduce dalla sconfitta esterna di misura contro il Monza.

Spezia–Bari, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, venerdì 7 novembre, con fischio d’inizio alle 20.30.

L’AVVERSARIO – Lo Spezia Calcio, meglio noto come Spezia, è una società calcistica italiana rifondata nel nel 2008 come Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008 e porta avanti la tradizione sportiva – della quale occupa il 46º posto – iniziata nel 1906 con la costituzione della sezione calcistica dello Sport Club Spezia, cui sono seguite varie rifondazioni e riorganizzazioni, con denominazioni quali Foot Ball Club Spezia, Associazione Calcio Spezia di cui mantiene l’acronimo nel logo, e Spezia Calcio 1906, fallito al termine del campionato di Serie B 2007-2008. Il club si trova in 55ª posizione nella classifica perpetua della Serie A e in 30ª per quanto riguarda quella della Serie B.

Nel suo albo d’oro lo Spezia può vantare un titolo nazionale, grazie alla vittoria del campionato di guerra 1944 conseguita dai VV.FF. Spezia, un club a esso affiliato. Tale successo fu ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo “onorifico” (ovvero non equiparabile allo “scudetto”) nel 2002. Gran parte della sua storia si è comunque dipanata tra la seconda e la terza serie, riuscendo a raggiungere il massimo campionato a girone unico solo nel 2020. Nel campionato di Serie A ha ottenuto come migliore risultato il quindicesimo posto nell’edizione 2020-2021.

LA STORIA – I precedenti tra Spezia e Bari sono 30 e il bilancio è quasi in parità: 11 sono le vittorie dei galletti, 9 i pareggi, 10 i successi bianconeri. L’ultimo confronto allo stadio “Alberto Picco” risale al 25 ottobre dello scorso e il match si concluse a reti inviolate.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Elio Capradossi, Eddie Salcedo, Pasquale Schiattarella, Daniele Sciaudone, Raffaele Bianco, Manuel Marras, Alberto Masi, Mirco Antenucci, Antimo Iunco, Ânderson Miguel da Silva, Federico Giampaolo, Osarimen Ebagua, Eugenio Lamanna, Lorenzo Lollo, Corrado Colombo, Nicola Mora, Sauro Tomà, Eros Baccalini, Marco Crimi, Nicola Santoni, Enrico Guarna, Davide Di Gennaro, Riccardo Meggiorini, Francesco Bolzoni, Augusto Di Muri,Marcello Grassi, Salvatore Guastella, Carlo Sassarini, Tomaso Tatti, Giorgio Di Vicino, Alessio Brogi, Savvas Gkentsoglou, Nico Pulzetti, Filippo Porcari, Giovanni Asnicar, Martino Borghese, Davide Dionigi, Alen Stevanović, Giuseppe Scategni, Agostino Garofalo, Gennaro Acampora e Giuseppe Galluzzo.

Tra i tecnici : Gian Piero Ventura, Pasquale Marino e Devis Mangia.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Spezia, ha parlato il nuovo tecnico Roberto Donadoni: “La scelta più facile poteva essere vedere come sarebbe andata col Bari e poi decidere se accettare l’offerta dello Spezia ma non mi è mai piaciuto partire dal facile. Sono in cerca di sfide. Adesso siamo qui e cercheremo di fare tutto quello che è possibile e nelle mie capacità. Non mi piacciono le partenze comode, ho voluto buttarmi subito. Potevo andare in Inghilterra come assistente, ma ho preferito rimettermi in gioco da primo allenatore”.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Jack, Candela, Vignali, Nagy, Cassata , Aurelio, Vlahovic, Lapadula. All. Donadoni

BARI (3-4-1-2): Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval, Castrovilli, Gytkjaer, Moncini. All.: Caserta.

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Andrea Calzavara della sezione di Varese. Gli assistenti saranno Andrea Bianchini della sezione di Perugia e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Marco Monaldi (Macerata).

﻿

Foto SSc Bari