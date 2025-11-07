VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,930 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,930 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Volo Bari-New York in vendita i biglietti per l’estate 2026: partenza per l’Usa due volte a settimana

Dal prossimo 2 giugno torna il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e il JFK

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 12:11
Neos x Adp Crop
  • 2 min

Aperte le vendite del volo Neos Bari-New York. Dal prossimo 2 giugno torna il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e il JFK con una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e venerdì, con il seguente operativo: – Bari – New York (JFK): partenza alle ore 11.35 e arrivo alle 14.50 (ora locale), martedì e venerdì; – New York (JFK) – Bari: partenza alle 17.00 e arrivo alle 7.40 (giorno successivo), lunedì e giovedì.

Il collegamento sarà operato dalla compagnia Neos, parte di Alpitour World, con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi di servizio – Premium ed Economy – per un totale di 355 posti. “Il raddoppio delle frequenze ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia rendendola sempre più accessibile ai mercati globali. Il nuovo operativo amplia la possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in maniera più flessibile. La conferma del collegamento di Neos rende ancor più solida la sinergia avviata con il network delle agenzie di viaggio con le quali è stato condiviso un percorso di crescita della qualità del servizio e
dell’ampliamento dell’offerta”.

Con 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre scorso, la risposta del mercato pugliese è stata estremamente positiva, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto “Karol Wojtyla” all’interno del network Neos. La ripresa del collegamento per New York segue il recente annuncio dei cinque voli diretti che Neos opererà in partenza da Bari verso alcune Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica  Dominicana. Un segnale chiaro della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza in Puglia ampliando le opportunità di viaggio internazionali e intercettando una domanda in continua crescita.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Raccolta dei tartufi stenta a decollare...

In Puglia la raccolta dei tartufi fatica a decollare a causa...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Bari, nonna Lucia festeggia un secolo...

Il Comune di Bari festeggia i 100 anni della signora Lucia...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Rilascio passaporto: nuove modalità di pagamento...

A decorrere dal 1 DICEMBRE 2025 il pagamento per il rilascio...
- 7 Novembre 2025
Primo Piano

Bancarotta ed evasione da 15 milioni...

Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno...
- 7 Novembre 2025