Alberi caduti per il maltempo a Bari: in corso operazioni di rimozione. Si monitorano anche gli altri

Con riferimento ai danni causati dal maltempo che ha colpito Bari e provincia nelle ultime ore, e che nel capoluogo ha determinato il crollo di tre alberi di pino, uno nelle vicinanze del Castello svevo e gli altri due all’interno della pineta San Francesco, dalle prime ore di questa mattina una squadra di periti del settore comunale Parchi e Giardini è impegnata a verificare l’entità dei danni.

Mentre per gli alberi caduti sono già in corso le operazioni di rimozione, contestualmente è in corso il monitoraggio di eventuali altri esemplari che presentino segni di instabilità: da un primo esame risulta che, a garanzia della sicurezza pubblica, lungo il perimetro del Castello svevo un pino dovrà essere immediatamente rimosso, in quanto la zolla cui è ancorato risulta ribaltata, e un altro, pericolante, dovrà essere abbattuto nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la pineta San Francesco, è stata disposta la chiusura temporanea dell’area per consentire le operazioni di verifica della stabilità degli alberi da parte dei tecnici del settore Giardini.

Nel cimitero monumentale, inoltre, le raffiche di vento hanno spezzato alcuni rami di un grande cipresso: una squadra della Multiservizi sta provvedendo sia a rimuovere i rami caduti sia a sistemare altri alberi che presentano rami pericolanti.