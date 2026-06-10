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Bari, alcol ai minorenni in una vineria del centro: scatta la chiusura per tre giorni

Locale già sanzionato due volte nelle scorse settimane

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Giugno 2026 - 16:53
polizia locale
  • 2 min
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Una vineria del centro di Bari chiude per tre giorni. La Polizia Locale ha accertato, durante i controlli sulla movida cittadina, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori all’interno dell’esercizio, tra cui ragazzi con meno di 16 anni. Il titolare sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 689 del Codice Penale, che punisce il gestore responsabile con l’arresto fino a un anno.
Non si tratta di un caso isolato. Lo stesso esercizio era già stato sanzionato nelle scorse settimane per due distinte violazioni del divieto di vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte, previsto per gli esercizi di vicinato. La reiterazione delle violazioni ha portato al provvedimento di chiusura per tre giorni.
La normativa nazionale vieta espressamente la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori e impone ai titolari degli esercizi commerciali l’obbligo di verificare l’età degli acquirenti mediante richiesta di un documento di identità. Per la vendita a minori tra i 16 e i 18 anni sono previste sanzioni amministrative da 250 a 1.000 euro, con sospensione dell’attività in caso di recidiva.
“L’attività di controllo della Polizia Locale prosegue quotidianamente in tutta la città con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole a tutela della sicurezza urbana, della salute pubblica e dei minori — dichiara l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone —. Circa questi ultimi, ricordo che le linee guida del protocollo per la prevenzione delle situazioni di pericolo e per l’ordine e la sicurezza pubblica siglato il 31 marzo dal sindaco, dal prefetto e dai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato C.N.A. Bari, nonché del Comitato degli esercenti della zona Umbertina, ne richiama esplicitamente la tutela, nel rispetto delle vigenti normative. Il consumo di alcolici tra i minori è un fenomeno preoccupante che dobbiamo contrastare insieme: per questo chiediamo la massima collaborazione ai titolari delle attività commerciali, affinché siano al nostro fianco per promuovere un modello di intrattenimento responsabile e sicuro per tutti”.

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