“Manca poco” per parco Annoscia: la prima grande area sportiva a Bari prende forma

L'annuncio del consigliere comunale Leonetti

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 10:00
“Manca veramente poco” per Parco Annoscia, il primo parco dedicato principalmente allo sport e al tempo libero della città. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti. Un campo da padel, uno da basket, una palestra a cielo aperto e ben tre aree cani super sicure per un totale di 6.000 mq, diversi spazi dedicati al benessere e allo sport.

“Oltre 1 km di vialetti in materiale stabilizzato per piacevoli passeggiate immerse tra centinaia di alberi e piante -spiega ancora Leonetti –  Non poteva mancare una piccola area pic-nic. Il tutto completamente illuminato con luci a LED, dai playground alle aree cani, perché questo posto non deve mai fermarsi, nemmeno di sera. Un lavoro iniziato quando ero Presidente del Municipio 1, che oggi diventa il successo di un’intera comunità — quella di Japigia — che ha sempre creduto e voluto fortemente quest’opera”.

