Bari, il mercato di Santo Spirito lascia via Udine: si torna sul lungomare

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Mercati cittadini, sede storica e orari serali: ieri pomeriggio l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha incontrato a Palazzo di Città i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori mercatali per fare il punto su alcune questioni organizzative rimaste in sospeso.

Il primo nodo riguarda il mercato settimanale di Santo Spirito, che si tiene ogni mercoledì. L’attuale collocazione in via Udine era stata individuata come soluzione temporanea, e ora si è condivisa la volontà di riportarlo sul lungomare, restituendolo alla sua sede storica. Per farlo sarà necessario costituire un unico raggruppamento di imprese che possa presentare una richiesta unitaria di concessione al Demanio marittimo, proprietario delle aree interessate.

Sul mercato di Japigia, anch’esso al mercoledì, la questione era diversa. Dopo l’emergenza pandemica l’area era stata ampliata includendo, oltre a via Caduti di tutte le guerre, anche lo spazio di sosta adiacente alla parrocchia della Resurrezione. Ora si è deciso di tornare alla configurazione originaria, con il mercato che si svolgerà di nuovo esclusivamente lungo via Caduti di tutte le guerre.

Il tema più discusso è stato quello dei mercati serali. “È stato un incontro molto utile e costruttivo — commenta Petruzzelli — che ci ha consentito di confrontarci apertamente con le associazioni di categoria su alcune questioni particolarmente sentite dagli operatori e di individuare soluzioni condivise nell’interesse del settore e della città. Per quanto riguarda i mercati serali, il Documento strategico del commercio ne prevede espressamente l’organizzazione: alla luce delle valutazioni emerse l’anno scorso e delle posizioni discordanti tra le stesse associazioni di categoria, abbiamo ritenuto opportuno verificare l’effettiva disponibilità degli operatori. Nonostante l’assenza di una linea condivisa, abbiamo deciso comunque di dare continuità a un’iniziativa che negli anni ha dimostrato di rappresentare un’importante occasione di valorizzazione del commercio e di attrazione per cittadini e visitatori. Per questa ragione, i mercati serali saranno organizzati nelle prime settimane ‘piene’ di luglio e agosto”.