Allarme Escherichia coli, richiamate cozze allevate in Grecia e confezionate a Taranto

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo urgente per un lotto di mitili (Mytilus galloprovincialis) allevati in Grecia e confezionati in Italia dalla Britalia Società Cooperativa, con sede a Taranto. Il provvedimento, datato 10 novembre 2025, è motivato da un rischio microbiologico legato alla presenza di Escherichia coli oltre i limiti consentiti.

Il prodotto interessato è venduto in reti da 10 kg, con numero di lotto 302/25/CGR/181 e data di confezionamento 04/11/2025. Secondo quanto riportato nel richiamo, i controlli hanno evidenziato il superamento dei valori massimi di Escherichia coli glucuronidasi positivo, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana. A titolo precauzionale, il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare le cozze del lotto segnalato e a restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

L’allerta è stata rilanciata anche da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che raccomanda di prestare massima attenzione all’origine dei prodotti ittici: “Il rischio maggiore – spiega – riguarda i mitili prelevati o commercializzati fuori dai canali ufficiali, che possono sfuggire ai controlli sanitari e rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica”.

Foto Pxhere