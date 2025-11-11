MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,020 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,020 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Allarme Escherichia coli, richiamate cozze allevate in Grecia e confezionate a Taranto

Ci sarebbe rischio microbiologico

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 11:59
Foto Pxhere
  • 30 sec

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo urgente per un lotto di mitili (Mytilus galloprovincialis) allevati in Grecia e confezionati in Italia dalla Britalia Società Cooperativa, con sede a Taranto. Il provvedimento, datato 10 novembre 2025, è motivato da un rischio microbiologico legato alla presenza di Escherichia coli oltre i limiti consentiti.

Il prodotto interessato è venduto in reti da 10 kg, con numero di lotto 302/25/CGR/181 e data di confezionamento 04/11/2025. Secondo quanto riportato nel richiamo, i controlli hanno evidenziato il superamento dei valori massimi di Escherichia coli glucuronidasi positivo, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana. A titolo precauzionale, il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare le cozze del lotto segnalato e a restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

L’allerta è stata rilanciata anche da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che raccomanda di prestare massima attenzione all’origine dei prodotti ittici: “Il rischio maggiore – spiega – riguarda i mitili prelevati o commercializzati fuori dai canali ufficiali, che possono sfuggire ai controlli sanitari e rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica”.

Foto Pxhere

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Bari, risolto il caso della scuola...

Il nodo Marconi-Hack è stato sciolto.  Come si legge in una...
- 11 Novembre 2025
Dalla città

Bari dice addio al musicista Guido...

Bari dice addio a Guido Di Leone, fondatore della scuola di...
- 11 Novembre 2025
Dalla città

Un minivan elettrico per le attività...

Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio con delega alla Mobilità...
- 11 Novembre 2025
Primo Piano

Due casi di Chikungunya accertati a...

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che contiene le misure per contrastare...
- 11 Novembre 2025