Riqualificazione statale 16: previste modifiche alla circolazione altezza Cozze

Chiusa la corsia di marcia in direzione nord, a partire da domani fino a venerdì 19 dicembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 17:13
statale 16 cozze 3
  • 21 sec

Anas informa che nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, lungo la strada statale 16 “Adriatica” in direzione nord, sarà attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia, in corrispondenza della località Cozze, in provincia di Bari.

La limitazione, attiva, a partire da mercoledì 12 novembre, interesserà il tratto compreso tra il km 828,800 ed il km 828,250 e si rende necessaria per consentire l’esecuzione delle operazioni di riqualificazione straordinaria della tratta, finalizzate al miglioramento della sicurezza e del confort di guida per gli utenti.

La riapertura regolare della corsia di marcia è prevista per venerdì 19 dicembre 2025, salvo condizioni meteo avverse o imprevisti di cantiere.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

