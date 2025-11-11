Bari, al via Municirco: dal 15 novembre la sfida per la migliore raccolta differenziata

Cinque piazze e cinque Municipi per un unico obiettivo: rendere Bari più consapevole e attenta all’ambiente e alla raccolta differenziata dei rifiuti. È questo l’obiettivo di “Municirco – Uno spettacolo di raccolta”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da CONAI con AMIU Puglia, Comune di Bari e i cinque Municipi, e finalizzata a coinvolgere cittadini, famiglie e bambini in una sfida virtuosa tra i quartieri della città. L’attività rientra nella più ampia campagna di sensibilizzazione incentrata sugli “errori comuni” nella raccolta differenziata.

Il progetto a cura dell’agenzia Moscabianca nasce, quindi, per trasformare il conferimento in un gioco di squadra, dove ogni Municipio si impegna in un percorso collettivo verso una città più sostenibile.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina, a Palazzo della Città, dall’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, dalla presidente di AMIU Puglia Antonella Lomoro e dal vicedirettore generale di CONAI Fabio Costarella, alla presenza delle presidenti dei 5 Municipi cittadini.

Ogni tappa del Municirco porterà nelle piazze dei cinque Municipi uno spettacolo di circo-teatro ambientale a cura di Mr Big Circus, che vestirà i panni di un eccentrico “addetto al riciclo”. Tra gag, acrobazie e momenti di coinvolgimento, lo show sarà un’occasione per riflettere con leggerezza sulle buone pratiche e sugli errori più comuni effettuati dai cittadini nella raccolta differenziata.

Parallelamente agli spettacoli, prenderà il via una sfida virtuosa tra i cinque Municipi, basata sulla quantità e qualità di rifiuti differenziati conferiti dai cittadini e raccolti da AMIU Puglia nei diversi territori tra il 15 novembre e il 15 gennaio. Un “medagliere” aggiornato periodicamente racconterà i progressi di ciascun territorio, fino alla proclamazione del Municipio più virtuoso. Non è necessaria alcuna iscrizione al contest: tutti i cittadini che conferiscono gli imballaggi e i rifiuti negli appositi contenitori contribuiscono al risultato del proprio Municipio. Pertanto sarà monitorata la raccolta delle frazioni plastica e metalli, carta e cartone, vetro e organico. Al termine del periodo di monitoraggio sarà assegnato il premio al Municipio che avrà raggiunto il più alto tasso di raccolta differenziata e con la migliore qualità: in palio l’allestimento di un’area giochi in uno spazio pubblico scelto con il Municipio vincitore.

Gli appuntamenti

Il viaggio del Municirco prenderà il via sabato 15 novembre, alle ore 11, dal mercato coperto “San Filippo Neri” di Carbonara (Municipio IV), per poi spostarsi nel cuore della città: domenica 16 novembre, alle ore 11.30, lo spettacolo approderà in piazza Umberto I (Municipio I). La terza tappa sarà sabato 22 novembre, alle ore 11, al mercato Santa Scolastica di Carrassi (Municipio II).

Domenica 23 novembre, alle ore 11, sarà la volta di Palese (Municipio V), in piazza Capitaneo. Il tour si chiuderà domenica 7 dicembre, sempre alle ore 11, nella corte Don Bosco del quartiere San Paolo (Municipio III).

Per tutte le informazioni sul regolamento del Municirco è possibile consultare il sito www.amiupuglia.it.

In allegato anche la trasformazione del servizio e l’andamento delle percentuali di raccolta dei rifiuti negli ultimi anni.