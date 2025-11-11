MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Un minivan elettrico per le attività istituzionali: il nuovo sponsor del Comune di Bari

Questa mattina la consegna a titolo gratuito del mezzo

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 14:38
11-11-25 questa mattina la consegna a titolo gratuito di un minivan Volkswagen elettrico
  • 34 sec

Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio con delega alla Mobilità ha ricevuto in consegna un minivan completamente elettrico, un Volkswagen ID. Buzz da 7 posti, che il Comune di Bari avrà nelle proprie disponibilità per due mesi secondo la formula del noleggio gratuito.

Nell’ambito del Regolamento per le sponsorizzazioni l’iniziativa, finalizzata a migliorare i servizi e favorire la sostenibilità ambientale, nasce a seguito di un avviso pubblico con cui l’amministrazione comunale ha inteso individuare sponsor interessati – in questo caso Volkswagen Zentrum Bari – alla fornitura, a titolo gratuito, di autovetture da impiegare per esigenze legate alle attività istituzionali.

Si tratta di un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, orientata alla sostenibilità e all’innovazione, attraverso cui sperimentare soluzioni di mobilità a zero emissioni nell’espletamento di attività quotidiane del Comune, favorendo una maggiore consapevolezza ambientale, di cui l’autoveicolo è testimonianza, e una responsabilità condivisa.

La sponsorizzazione, realizzata senza alcun onere economico per l’amministrazione, si inserisce nel percorso di modernizzazione e sostenibilità che il Comune porta avanti da tempo, in sinergia con realtà locali sensibili ai temi ambientali e dell’innovazione tecnologica.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
