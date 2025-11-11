MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Bari, sgomberata palazzina a San Girolamo. Tecnici del Comune a lavoro per verificarne la stabilità

Sono stati trovati dei pilastri ammalorati

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 19:02
palazzina sgomberata
  • 50 sec

È in fase di sgombero una palazzina di tre piani in strada San Girolamo. Palazzina anni ’50/’60. Presenti 15 famiglie. Avevano già incaricato un tecnico per fare la valutazione dell’edificio: il tecnico ha riscontrato dissesto statico e trasmesso relazione all’amministratore. Sono stati così chiamati i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto il Pis per offrire ospitalità nelle strutture comunitarie comunali disponibili, se non reperiscono ospitalità presso amici o familiari (dalle prime informazioni raccolte le famiglie sgomberate starebbero trovando soluzioni alternative in autonomia). Sono presenti sul posto anche i tecnici del settore edilizia pericolante del Comune di Bari e la Polizia Locale.

