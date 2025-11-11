Bari dice addio al musicista Guido Di Leone: ha fondato la scuola “Il Pentagramma”

Bari dice addio a Guido Di Leone, fondatore della scuola di musica il Pentagramma di Bari, nota in tutta Italia ma anche nel mondo. Lascia una moglie e una figlia.

Musicista jazz e chitarrista Di Leone è nato a Bari nel 1964- Molto prolifico come compositore, bandleader e arrangiatore, dal 1990 ha inciso un centinaio di CD di cui circa la metà come leader, lavori pubblicati prevalentemente per le etichette “YVPMusic”, “Philology”, “Fo(u)r Records”e dal 2016 per la “Abeat Records”.

Solisticamente identificato nell’aria del Modern Mainstream, Di Leone incide la collana “Standards on Guitar” e, un particolare interesse per le sonorità e composizioni del chitarrista Jim Hall, lo vedono in “All for Hall”, “Alonely flower for you ” il Live “Tribute To Jim Hall” al fianco di Peter Bernstein.

L’ ultima pubblicazione lo vede ancora in un live “In duo” con Dario Deidda. Non mancano le composizioni originali incise su “Isole”, “Sax Line”, “Duets”, “Parents”… ed una certa attenzione verso il Latin Jazz: “Abrasileirado”, “Jazz’n mambo”, ” Tudo Bem”… ; In Duo con la cantante Francesca Leone incide “Tudo em bossanova ” ” Coracao Vagabundo” e ” Historia do samba”.

Il suo apprezzato comping e la buona conoscenza degli standards jazz, lo portano a suonare ed incidere frequentemente con noti artisti internazionali: Mark Murphy, Jerry Bergonzi, Peter Bernstein, Paolo

Fresu, Fabrizio Bosso, Jim Rotondi, Renato Chicco, Jim Snidero, Andy Watson, Michele Hendricks,Tiziana Ghiglioni, Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Gianni Basso, Dado Moroni, Mal Waldron, Trio Corrente…

Nonostante l’intensa attività concertistica in Italia e nei 5 Continenti, Guido Di Leone è spesso impegnato nell’organizzazione di rassegne, Festival Jazz e nella direzione artistica del ” Duke Jazz Club Bari”.

Nel 1985 ha fondato la scuola di musica “Il Pentagramma di Bari”. Ultimamente insegnava chitarra jazz presso il Conservatorio “Duni” di Matera.

Ha scritto il testo “Metodo facile e completo di Teoria Jazz” edito da “Sinfonica Jazz -Carish” e nel 2012 la “Fo(u)r edition ha pubblicato il “Guido Di Leone Real Book “.