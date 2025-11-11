MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,015 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,015 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Brindisi, sorpreso con chili di droga nel bagagliaio: arrestato

L’uomo è stato notato mentre si aggirava a piedi nei pressi di un’area dismessa alla periferia della città

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 10:33
Carabinieri Bari
  • 6 sec

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne originario della provincia di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato mentre si aggirava a piedi nei pressi di un’area dismessa alla periferia della città. Alla vista dei militari ha mostrato un comportamento sospetto, cercando di nascondere tra le siepi una chiave di autovettura, risultata poi appartenere a un’auto nella sua disponibilità.

Il controllo e la successiva perquisizione del veicolo hanno portato alla scoperta, nel bagagliaio, di uno scatolone contenente 3,1 chili di hashish e 500 grammi di cocaina, confezionati in buste sottovuoto. Il carico di droga è stato sequestrato, mentre il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Brindisi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Virus Chikungunya, accertati due casi a...

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha concluso un’indagine...
- 11 Novembre 2025
Nazionale

Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri...

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore...
- 11 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via Municirco: dal 15...

Cinque piazze e cinque Municipi per un unico obiettivo: rendere Bari...
- 11 Novembre 2025
Cronaca

Brindisi, sorpreso con chili di droga...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno arrestato in flagranza...
- 11 Novembre 2025