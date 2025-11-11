Brindisi, sorpreso con chili di droga nel bagagliaio: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne originario della provincia di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato mentre si aggirava a piedi nei pressi di un’area dismessa alla periferia della città. Alla vista dei militari ha mostrato un comportamento sospetto, cercando di nascondere tra le siepi una chiave di autovettura, risultata poi appartenere a un’auto nella sua disponibilità.

Il controllo e la successiva perquisizione del veicolo hanno portato alla scoperta, nel bagagliaio, di uno scatolone contenente 3,1 chili di hashish e 500 grammi di cocaina, confezionati in buste sottovuoto. Il carico di droga è stato sequestrato, mentre il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Brindisi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto repertorio