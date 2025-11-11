Rapina e aggressione a coetanei nel Foggiano, due minorenni trasferiti in istituto penale

Due minorenni di 17 e 15 anni sono stati trasferiti nell’Istituto penale per i minorenni, mentre un 14enne è stato collocato in una comunità. Sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un gruppo di coetanei, aggrediti lo scorso maggio nel centro di Foggia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i tre avrebbero avvicinato un gruppo di ragazzi per poi minacciarli e colpire uno di loro, al quale avrebbero strappato una collanina d’oro. La vittima riportò ferite guaribili in 30 giorni.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura per i Minorenni, ha permesso di identificare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime. I reati sarebbero stati commessi in concorso con due maggiorenni, anch’essi sotto indagine. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e nel cuore della città, ha destato forte allarme nella comunità foggiana per la violenza e la giovane età degli aggressori.

Foto repertorio