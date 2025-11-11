Treni sulla Taranto-Brindisi: investimenti da 150 milioni di euro

Con un investimento di oltre 100 milioni di euro sono stati rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (TA) più 11 deviatoi e avviati interventi di upgrading tecnologico tramite l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) e l’inserimento della linea Taranto-Brindisi nell’Apparato Centrale Multistazione (ACCM) per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità.

RIQUALIFICAZIONE HUB BRINDISI E TARANTO

Con un investimento rispettivamente di oltre 31 milioni per la stazione di Taranto e di oltre 14 milioni di euro per la stazione di Brindisi, Rete Ferroviaria Italiana sta riqualificando entrambi gli scali per migliorare l’accessibilità (attraverso l’innalzamento dei marciapiedi, l’inserimento di ascensori e l’eliminazione delle barriere architettoniche), riqualificare gli spazi ferroviari e urbani (fabbricato viaggiatori e aree esterne) e potenziare l’intermodalità.

MANUTENZIONE STAZIONI DI FRANCAVILLA FONTANA, ORIA, LATIANO E MESAGNE

Con un investimento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro sono state sottoposte a interventi di manutenzione straordinaria le stazioni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano e Mesagne per ripristinare il decoro e la funzionalità degli spazi di stazione.

STAZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA CONNESSA ANCHE CON FERROVIE DEL SUD EST

Sono 40 i treni che fermano ogni giorno nella stazione di Francavilla Fontana: 16 treni Regionali e 6 Intercity di Trenitalia più 18 treni di Ferrovie del Sud Est. La stazione di Francavilla Fontana è connessa infatti alla linea FSE Martina Franca – Lecce, interessata da lavori di elettrificazione e di upgrade tecnologico (installazione SCMT).