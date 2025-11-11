MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,015 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,015 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Virus Chikungunya, accertati due casi a Bari

Attivate tutte le misure di prevenzione e monitoraggio

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 13:46
Foto Freepik
  • 32 sec
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha concluso un’indagine epidemiologica che ha portato all’accertamento di due casi di infezione da virus Chikungunya, una malattia virale trasmessa da zanzare infette del genere Aedes, caratterizzata da febbre e dolori articolari.
Le verifiche effettuate dall’ambulatorio di Malattie Infettive hanno confermato che si tratta di casi importati dall’estero e non originati sul territorio locale. I sintomi riferiti sono febbre e dolori muscolari: per nessuno è stato necessario il ricovero.
In una seconda fase dell’indagine, il Servizio veterinario di sanità animale (SIAV A) dell’area metropolitana, su indicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, ha installato trappole per la cattura della zanzara tigre (Aedes albopictus) nei pressi delle abitazioni delle persone colpite.
Le trappole saranno rimosse nella giornata odierna e inviate all’Istituto Zooprofilattico di Foggia per le analisi finalizzate alla ricerca dell’agente patogeno.
La ASL Bari ha attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai protocolli nazionali e regionali. La situazione è costantemente seguita dai servizi competenti, in stretto raccordo con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.
Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Virus Chikungunya, accertati due casi a...

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha concluso un’indagine...
- 11 Novembre 2025
Nazionale

Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri...

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore...
- 11 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via Municirco: dal 15...

Cinque piazze e cinque Municipi per un unico obiettivo: rendere Bari...
- 11 Novembre 2025
Cronaca

Brindisi, sorpreso con chili di droga...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno arrestato in flagranza...
- 11 Novembre 2025