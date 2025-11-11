Case popolari e “rebus” graduatorie, a Bari la protesta delle famiglie: “Abitare è un diritto, non privilegio”

“La casa è un diritto, non un privilegio”. Così le famiglie che dalle 10.30 di questa mattina sono in protesta nell’area antistante il Palazzo di Città per denunciare la mancata pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari agli aventi diritto. Molte delle famiglie presenti al sit in vivono in condizioni abitative drammatiche e non nascondono la rabbia in merito alla mancanza di risposte. L’obiettivo della manifestazione è quella di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e ottenere risposte immediate su un caso che, per molte famiglie, rappresenta ormai una questione di sopravvivenza.