Bari, finanziato per altri 18 mesi il Centro Antidiscriminazioni Razziali

La giunta comunale di Bari ha approvato lo schema di convenzione con l’UNAR – l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità – che consentirà di proseguire per altri 18 mesi le attività del Centro contro le discriminazioni della città. La proposta è arrivata dall’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili.

Il Comune, già destinatario di finanziamenti per interventi mirati al contrasto delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, è risultato tra i beneficiari dell’avviso pubblico relativo alla Linea A, dedicata all’istituzione o al rafforzamento dei Centri antidiscriminazione. Bari ha ottenuto un finanziamento di 39.600 euro, a fronte di un cofinanziamento comunale di 4.400 euro.

Con la firma della convenzione, l’amministrazione potrà dare continuità alle attività già avviate e svilupparne di nuove. Il Centro Antidiscriminazioni è attivo dal febbraio 2022, in seguito alla partecipazione del Comune a un precedente bando UNAR che aveva garantito un primo finanziamento di 69.000 euro.

Il servizio offre supporto psicologico, sociale e legale a persone vittime di discriminazioni o situazioni di vulnerabilità legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Tra le attività gratuite fornite dal Centro ci sono consulenze specialistiche, gruppi di mutuo aiuto per adulti, minori e genitori, ascolto telefonico, pronto intervento h24 e l’inserimento in strutture di accoglienza. Sono previsti anche interventi di orientamento al lavoro e supporto all’autonomia socio-economica e abitativa.

Foto repertorio