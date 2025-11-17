Bari, 68 chili di rifiuti e oltre 3mila mozziconi raccolti in piazza Umberto

Una domenica all’insegna della partecipazione e della cura dei beni comuni nel cuore della città. Il 16 novembre, nell’ambito del programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, i volontari di Retake Bari hanno guidato un clean up aperto a tutti in piazza Umberto I.

“Piazza Idea” è il progetto con cui il Comune sta valorizzando piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti attraverso attività pubbliche pensate per favorire aggregazione e socialità. Anche per questo, dalle 10.30 la piazza si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto: i volontari hanno distribuito materiali e attrezzature a famiglie, bambini e ragazzi coinvolgendoli in un gesto condiviso di cura del territorio. Alla mattinata hanno preso parte numerose associazioni, il sindaco, la presidente del Municipio e vari assessori. Il bilancio del clean up parla di 65 kg di rifiuti indifferenziati raccolti, 3 kg di vetro e oltre 3.000 mozziconi di sigaretta rimossi soprattutto dalle aree più sensibili e di passaggio.

Spazio anche ai più piccoli, invitati a compiere piccoli gesti di attenzione verso la piazza: a ciascuno è stato consegnato un biglietto numerato per partecipare alla tradizionale lotteria finale. I numeri, estratti dal sindaco, hanno animato uno dei momenti più attesi della mattinata, con cinque palloni messi in palio tra risate e voci festose. L’iniziativa rientra nelle attività di Retake Bari, il movimento di cittadini impegnato nella cura condivisa dei beni comuni e nella diffusione di pratiche sostenibili. “Piazza Umberto I è una piazza viva, attraversata ogni giorno da centinaia di persone. Restituirle decoro significa ricordare che la città è di tutti”, spiega Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. “Domenica abbiamo visto bambini, famiglie e volontari prendersene cura fianco a fianco: è questa la nostra rivoluzione gentile, che coinvolge tutti nella rigenerazione di Bari”.