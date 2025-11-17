Bari, elezioni regionali: servizio gratuito per portare i cittadini con disabilità ai seggi

In vista delle elezioni regionali pugliesi di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, Bari si prepara a garantire l’accesso al voto a tutti i cittadini con disabilità grazie a un servizio gratuito di accompagnamento ai seggi. L’iniziativa, promossa dalla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune, permette a chi ha difficoltà motorie o problemi visivi di recarsi facilmente alle urne e esercitare il proprio diritto di voto in autonomia e sicurezza.

Il servizio è rivolto a cittadini con invalidità totale e diritto all’indennità di accompagnamento, a chi ha invalidità al 100% con difficoltà motorie documentate, e a chi è cieco o ipovedente secondo quanto previsto dalla legge. Per usufruirne è necessario compilare un modulo di autocertificazione, disponibile online, da consegnare di persona allo sportello di Segretariato Sociale in largo Chiurlia 27 o da inviare via email agli indirizzi indicati dal Comune entro mercoledì 19 novembre.

La prenotazione del servizio di trasporto, offerto in collaborazione con Taxi Bari, deve avvenire entro le ore 12 di venerdì 21 novembre, per consentire una corretta organizzazione dei percorsi. Per fissare la corsa è possibile contattare direttamente il numero dedicato 3663038415 nelle fasce orarie mattutine, dalle 8 alle 12.﻿