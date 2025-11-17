LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,179 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,179 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, quasi metà delle attività commerciali controllate non paga la TARI

“L’evasione grava su chi è in regola”: il Comune intensifica i controlli

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 17:01
foto fcebook
  • 59 sec

A Bari proseguono i controlli del Nucleo Ispettivo Tributi sulle utenze non domestiche, con l’obiettivo di scovare chi non ha regolarmente dichiarato e pagato la TARI. I numeri aggiornati al 31 ottobre mostrano un fenomeno significativo: delle 709 attività sottoposte a verifica, ben 329, quasi la metà, risultano non iscritte al tributo.

Le ispezioni hanno interessato soprattutto le attività commerciali di grandi dimensioni, dove il volume di produzione rifiuti è più elevato. Per le imprese coinvolte è previsto un iter preciso: l’invio di un questionario per regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni, con la possibilità di ridurre la sanzione del 50% in caso di adesione. Chi ignora la comunicazione si espone invece a sanzioni piene e interessi maggiorati, con accertamenti d’ufficio già avviati per numerosi casi.

Gli importi in gioco sono significativi: per le 329 attività irregolari, il recupero previsto ammonta a oltre 2,3 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Al momento 109 attività hanno regolarizzato la propria posizione, mentre le altre 220 sono ancora sotto monitoraggio, con 145 accertamenti già formalizzati.

L’istituzione del Nucleo Ispettivo Tributi è stata una scelta chiara dell’amministrazione comunale, volta a garantire equità contributiva tra le diverse categorie di utenti. L’evasione TARI non è un problema isolato: chi non paga fa ricadere i costi sui cittadini e sulle imprese regolari, determinando un aumento diretto dell’imposta. I controlli mirano quindi non solo a recuperare le somme dovute, ma anche a garantire un sistema più giusto e trasparente per tutti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Violenza sulle donne, Gino Cecchettin in...

Sarà attivo anche in Puglia il nuovo progetto formativo della Fondazione...
- 17 Novembre 2025
Dalla città

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia: a...

Oggi Palazzo della Città ha aperto le sue porte a una...
- 17 Novembre 2025
Attualità

Zona Franka, giovani e studenti a...

Oggi a Zona Franka si è svolto un incontro con l’europarlamentare...
- 17 Novembre 2025
Attualità , Cinema & TV

Biglietti già in vendita per “Buen...

L’attesa dei fan è già alle stelle: Checco Zalone torna sul...
- 17 Novembre 2025