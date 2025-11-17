LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Bari ricorda le vittime della strada da Torre a Mare a Santo Spirito

Pedoni e ciclisti uniti per sensibilizzare sulla sicurezza stradale

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 17:15
fantasmi stradali
  • 36 sec

Ieri, in occasione della Giornata mondiale delle vittime della strada, a Bari si è svolto un momento di commemorazione e riflessione promosso da Fiab Ruota Libera Bari e dall’Associazione IX Maggio. Il percorso, partito da Torre a Mare e attraversando il centro città fino a Santo Spirito passando per San Girolamo, ha ricordato le numerose persone che hanno perso la vita sulle strade cittadine, tra ciclisti e pedoni.

Secondo i promotori, lungo il tragitto si contano almeno una decina di vittime, tra cui Mimmo Bucci, travolto mentre attraversava la strada a piedi. L’iniziativa vuole non solo onorare la memoria di chi non c’è più, ma anche sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale, tema quanto mai urgente per una città dove spostarsi può diventare rischioso anche a piedi.

Tra i partecipanti c’era anche un cittadino che ha voluto condividere la propria esperienza personale: promotore dell’iniziativa #Fantasmistradali, lo scorso 24 dicembre è stato investito mentre passeggiava con il suo cane, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il suo racconto testimonia in prima persona quanto la vita in strada possa diventare fragile e quanto sia importante fare ﻿rete per prevenire incidenti e tutelare pedoni e ciclisti.

