Bari, un Natale di sorrisi nel Municipio II con i giocattoli solidali

Torna l’iniziativa del Rotaract Club Bari per i bambini

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 15:34
giocattoli
  • 16 sec

Scatta oggi, lunedì 17 novembre, a Bari, la raccolta di doni solidali promossa dal Rotaract Club Bari in collaborazione con il Municipio II. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si chiama “Dona un giocattolino ad un bambino” e vuole portare un po’ di magia natalizia nelle case dei più piccoli, promuovendo al contempo i valori della solidarietà e del dono.

Fino al 15 dicembre sarà possibile contribuire donando giocattoli nuovi o in buono stato di conservazione. Le consegne possono avvenire direttamente presso la sede del Municipio II, in corso Benedetto Croce 96, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30.

Il progetto si concluderà giovedì 18 dicembre con un momento di festa organizzato dalla Commissione Welfare del Municipio. Durante l’evento sarà addobbato l’albero di Natale donato dal Rotaract e i giocattoli raccolti verranno consegnati ai bambini, regalando sorrisi e un’esperienza di gioia condivisa per tutta la comunità.﻿

