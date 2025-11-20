Bari, domani apre in Fiera la mostra Brickart Ocean

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25 gennaio 2026 in Fiera del Levante (padiglione 7, ingresso Monumentale), un viaggio sorprendente tra 2,5 milioni di mattoncini Lego per sognare tra le meraviglie del mare con trenta sculture costruite a grandezza naturale: orche, squali, delfini, polpi, e tanti straordinari modelli di animali marini pazientemente realizzati con migliaia di mattoncini colorati. Ci saranno poi ben sette aree tematiche da esplorare sugli oltre 3mila metri quadri di superficie espositiva in Fiera del Levante. Pensata per tutta la famiglia, la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20, mentre nel fine settimana e nei giorni festivi orario continuato dalle 10 alle 21.

Un viaggio straordinario non solo per gli appassionati dei mattoncini colorati più amati al mondo, un sogno che fa sognare e divertire migliaia di bambini stimolando creatività e perseveranza, incoraggiandoli a costruire qualsiasi oggetto con le proprie mani, solo utilizzando piccoli mattoncini colorati. Una magia che continua da generazioni e che per la prima volta fa tappa in Puglia grazie al lavoro dell’agenzia barese Inside Emotions di Floriana Lucchesi e Alta Classe lab. Il percorso di apprendimento di Brickart Ocean affascinerà con le sue bellezze i bambini e incanterà con i suoi misteri anche gli adulti grazie ad un ambiente colorato e interattivo seguendo il motto “impara, costruisci e gioca” che in questa occasione celebra la vocazione marittima della città di Bari.

Non solo la meraviglia degli animali marini, con trenta modelli costruiti come vere e proprie opere d’arte in mattoncini con descrizioni e curiosità, ma spazio anche alle race ramps per costruire la propria auto da corsa dei sogni e metterla alla prova sul vere rampe; alla map build per ricostruire l’Italia in miniatura tra monumenti ed edifici caratteristici. Con il Brick pit quattro grandi piscine in cui tuffarsi tra migliaia di mattoncini e dare sfogo alla fantasia; per i più piccoli l’area Duplo pit con mattoncini di dimensioni maggiori per giocare in sicurezza e libertà; per i teen mondi fantastici con Minecraft area e costruzioni ispirate al celebre videogioco e divertirsi in stile BrickLive; infine in Graffiti wall per lasciare messaggi, dediche e ricordi sul grande muro delle emozioni in stile mattoncini.

Costi: adulti €12,00, bambini (fino a 12 anni) €10,00; ridotto scuola €8,00; ridotto Carl €10,00

Orari: dal Lunedi al Venerdi 10:00/13:00 e 15:00/20.00 – Sabato, Domenica e festivi 10:00/21:00