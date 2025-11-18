Bari, alberi e piante colpiti da parassiti: il Comune potenzia gli interventi

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari, disponibile a questo link, l’accordo quadro annuale per gli interventi finalizzati al contrasto delle principali avversità e patologie fitosanitarie contratte dal patrimonio arboreo comunale, per un importo massimo pari a 590.000 euro.

L’accordo quadro, che sarà sottoscritto a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara, riguarderà l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e non programmata, a chiamata e pronto intervento, tanto di piccola manutenzione quanto di elevata complessità, finalizzati alla salvaguardia e alla cura del patrimonio vegetale cittadino, in particolare alla difesa fitosanitaria e al ripristino del patrimonio verde nonché al miglioramento della qualità ambientale. Pertanto, l’azienda dovrà essere in grado di garantire tempestività negli interventi, reperibilità h24 e sette giorni su sette, nel caso in cui si verifichino anomalie, imprevisti di qualsiasi genere o eventi metereologici di particolare impatto sul territorio. L’affidatario, inoltre, dovrà garantire la presenza di più squadre contemporaneamente sul territorio cittadino in modo da allestire più cantieri di natura differente: ciascun cantiere dovrà, quindi, essere indipendente dagli altri e contare su personale e mezzi adeguati all’intervento e ai tempi richiesti.

Le aree interessate sono quelle attrezzate a verde di proprietà comunale, quindi parchi, giardini e le stesse alberature stradali, visto anche l’aumento negli ultimi anni del numero di spazi verdi e alberi piantumati.

Il programma di manutenzione straordinaria si rende necessario a causa della vetustà di parte del patrimonio cittadino, in particolare le alberature stradali, e delle condizioni vegetative o statiche precarie, situazione complicata dalla presenza di agenti fitosanitari (entomopatogeni, malattie fungine, batteriche, virosi o multi-agente) e dalle ondate di calore estive, che contribuiscono ad accelerare il processo di invecchiamento delle piante. Ciò accade, in particolar modo, alle piante disposte lungo le strade, piantate in terreni inadeguati, poco permeabili, soggette a urti e traumi di diverso tipo, generalmente con ridotto spazio, sia sotterraneo sia superficiale e aereo.

Tra gli interventi oggetto dell’accordo quadro, sono previsti anche quelli mirati a fronteggiare l’impatto sul verde urbano di parassiti esogeni di recente introduzione (Gallerucella luteola su Ulmus spp., Glycaspis brimblecombei su Eucaliptus spp., Xylella fastidiosa su Olea europaea, Rhynchophorus ferrugineus e Paysandisia archon sulle palme cittadine, Nidularia pulvinata e Kermes vermilio su Quercus ilex e Toumeyella parvicornis su Pinus pinea) attraverso operazioni di sfalcio, tecniche fitosanitarie ed endoterapiche, interventi di innesti sulle alberature e riqualificazione delle alberature più compromesse o, in ultima analisi, rimozione.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la difesa fitosanitaria al suolo e in quota, la riqualificazione e manutenzione di aree attrezzate a verde, interventi di dendrochirurgia e di innesto di piante arboree, la messa a dimora di piante – compresa la fornitura in opera e il relativo tutoraggio, le potature di riduzione e il modellamento della chioma -, le verifiche tecniche e strumentali sulle piante in relazione alla determinazione del rischio connesso – VTA, tomografia sonica, martello a impulsi, analisi del colletto e dell’apparato radicale, ecc. -, il tutoraggio e il consolidamento di piante – compreso il consolidamento in quota anche tramite interventi specifici di consolidamento dinamico e statico -, interventi in treeclimbing, lo svellimento di ceppaie, i trapianti, l’irrigazione per aspersione alla manichetta o con autobotte, la rigenerazione e il rifacimento di tappeti erbosi, lo scavo di buche per la messa a dimora e successivo riempimento con terreno vegetale, interventi di sistemazione di pavimentazioni, di deimpermeabilizzazione delle superfici, il ripristino di impianti di irrigazione, posizionamento di alloggiamenti e griglie salva albero e altre lavorazioni funzionali alla manutenzione del verde.

Le aziende interessate dovranno inviare il plico, completo della documentazione prevista dal bando, entro le ore 9 del prossimo 10 dicembre esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma portaleappalti.comune.bari.it.