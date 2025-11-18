MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Bari, la storica pizzeria “Enzo e Ciro” si allarga: “Apriremo una osteria”

A rivelarlo lo storico titolare Ciro Fraddosio

Pubblicato da: Adalisa Mei | Mar, 18 Novembre 2025 - 12:43
enzo e ciro ciro fraddosio
  • 47 sec

“In questo periodo, ho grandi novità da darvi. La prima è che stiamo lavorando ad un nuovo locale. Non vi dico tutto adesso altrimenti che priscio c’è”. A raccontare le novità in arrivo a Bari è Ciro Fraddosio storico titolare della pizzeria “Enzo e Ciro” pronto ad aprire una nuova osteria, nel locale adiacente alla storica sede di via Imbirani. “Si tratta di un locale già esistente  – spiega –  dove c’è un forno a legno e la cucina. Così potrò preparare carciofi e baccalà fritti, frittura di calamari, tagliata, filetto, le orecchiette con la braciola e rape. Vediamo un po’  – continua Fraddosio nel suo video – speriamo di divertirci”. La storica pizzeria ha bisogno di manutenzione “devo rifare – precisa –  impianto elettrico e di areazione ma anche rete fognaria. A causa dei lavori perderò 20-30 posti a sedere. Clienti che potrò ospitare nella nuova sede”. Al momento nessuna indicazione sulla data di aperura, ma assicura Ciro “non ci vuole tanto”.

La pizzeria “Enzo e Ciro” a Bari è una pizzeria storica fondata nel 1936, il cui nome deriva dai nomi dei due figli dei proprietari che la gestirono dopo averla acquistata nel 1955. Inizialmente il padre voleva chiamarla “Pizzeria Imbriani”, ma la madre propose di chiamarla “Enzo e Ciro”, ritenendo che il nome fosse di buon auspicio.

