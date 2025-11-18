MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,186 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,186 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Inchiesta su elezioni politiche del 2022 a Taranto, 7 indagati

Sarebbero coinvolti due esponenti di Forza Italia

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 09:56
Elezioni
  • 57 sec

Procura di Taranto indaga sulle elezioni politiche del 2022: sono sette gli indagati, tra cui due esponenti di Forza Italia. Con loro risultano coinvolti anche quattro componenti del seggio 54 del capoluogo ionico (presidente, segretaria e due scrutatrici) e un rappresentante di lista. La notizia è pubblicata da Nuovo Quotidiano di Puglia e dalla Gazzetta del Mezzogiorno.
I capi d’imputazione contestano, a vario titolo, falso ideologico, alterazione del voto, induzione in errore di pubblici ufficiali e violazioni della normativa elettorale.

Secondo la ricostruzione del pm Mariano Buccoliero, i membri del seggio avrebbero concorso a modificare l’esito dello scrutinio alla Camera, omettendo il controllo voto per voto e attribuendo a Forza Italia voti che sarebbero stati espressi per Fratelli d’Italia. Le contestazioni includono anche la compilazione di verbali e tabelle con dati ritenuti falsi e l’inserimento artificioso della cifra 52 accanto alla lista FdI, così da far apparire ribaltato il risultato reale: 213 voti a Fratelli d’Italia riportati invece a Forza Italia.
Nei confronti dei due esponenti di FI l’accusa è di aver poi utilizzato quei risultati, pur conoscendone la presunta falsità, per chiedere la rettifica all’Ufficio centrale circoscrizionale di Bari, inducendo l’autorità a certificare come veri i dati alterati. Una modifica che, secondo la Procura, fece scattare il seggio alla Camera a danno del candidato Marcello Lanotte.

Gli episodi sono contestati tra Taranto e Bari tra il 25 settembre e il 28 novembre 2022. Gli indagati respingono le accuse: “Totale estraneità dei fatti”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Incidente sul lavoro a Canosa, operaio...

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito mentre questa mattina...
- 18 Novembre 2025
Cronaca

Inchiesta su elezioni politiche del 2022...

Procura di Taranto indaga sulle elezioni politiche del 2022: sono sette...
- 18 Novembre 2025
Primo Piano

Tentato omicidio a Bari, cinque arresti...

 I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa...
- 18 Novembre 2025
Primo Piano

Peculato e riciclaggio ai danni della...

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione, nelle...
- 18 Novembre 2025