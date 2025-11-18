MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Incidente sul lavoro a Canosa, operaio perde tre dita

Indagini in corso dello Spesal

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 11:45
ambulanza 118
  • 37 sec

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito mentre questa mattina era a lavoro in un sansificio di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Secondo quanto ricostruito finora, il 50enne stava manovrando un macchinario per rimuovere alcuni residui di lavorazione dell’olio quando è rimasto incastrato perdendo tre dita della mano destra. L’operaio è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari. Indagini sono in corso da parte della polizia e dello Spesal della Asl Bat.

