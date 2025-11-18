MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Mattinata da incubo per gli incidenti a Bari e provincia

La forte pioggia ha creato non pochi disagi

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 13:17
  • 48 sec

La forte pioggia ha causato non pochi disagi a Bari e provincia e da questa mattina si sono susseguiti numerosi incidenti. Sulla Turi – Castellana un furgone si è ribaltato e i vigili del fuoco hanno operato per tirare fuori l’automobilista. La strada è stata temporaneamente chiusa.  A Torre Canne lunghe code per un tamponamento tra auto: sul posto tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.  Ed ancora un incidente con feriti sui curvoni di Palese, sulla tangenziale di Bari. Per finire in provincia, un’auto è finita sotto il viadotto tra Bitetto e Bitritto schiantandosi contro due ulivi.

(foto vivilastrada)

