Mattinata da incubo per gli incidenti a Bari e provincia

La forte pioggia ha causato non pochi disagi a Bari e provincia e da questa mattina si sono susseguiti numerosi incidenti. Sulla Turi – Castellana un furgone si è ribaltato e i vigili del fuoco hanno operato per tirare fuori l’automobilista. La strada è stata temporaneamente chiusa. A Torre Canne lunghe code per un tamponamento tra auto: sul posto tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Ed ancora un incidente con feriti sui curvoni di Palese, sulla tangenziale di Bari. Per finire in provincia, un’auto è finita sotto il viadotto tra Bitetto e Bitritto schiantandosi contro due ulivi.

(foto vivilastrada)