MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,201 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,201 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Spaccio e ritrovo di pregiudicati”, il questore chiude locale a Modugno

La sospensione della licenza

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 12:40
questura
  • 4 sec

Il Questore di Bari ha disposto la sospensione della licenza per la durata di giorni 7, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di un pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande ubicato a Modugno.

Il provvedimento amministrativo è giunto seguito di controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri durante i quali è stato accertato che il locale era abituale ritrovo di numerosi avventori, tra cui persone dedite all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, con precedenti penali o comunque ritenuti pericolosi.

Pertanto è sorta l’improrogabile esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi, adottando in via preventiva una misura a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di scongiurare l’abituale frequentazione di persone ritenute pericolose privandole del luogo di loro abituale aggregazione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Telemarketing, da domani scatta blocco Agcom....

Domani scatterà una rivoluzione in tema di telemarketing, con lo stop...
- 18 Novembre 2025
Attualità

Commercio, a Bari due clienti su...

Cresce in tutta Italia l’abitudine a pagare senza contanti, ma con...
- 18 Novembre 2025
Nazionale

Al Sud è più “pericoloso” essere...

 Secondo l'ultima edizione dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia...
- 18 Novembre 2025
Dalla città

Modifiche alla Ztl di Bari vecchia:...

Si è svolto questo pomeriggio, nella sala Odegitria della Cattedrale di...
- 18 Novembre 2025